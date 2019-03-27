Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Mitinge Katılmak Üzere Kente Geldi

Erdoğan, Mitinge Katılmak Üzere Kente Geldi

47 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Düzce'ye gelişi DÜZCE - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Düzce'de düzenlenen mitinge katılmak üzere kente geldi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Düzce'ye gelişi DÜZCE - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Düzce'de düzenlenen mitinge katılmak üzere kente geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:42 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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