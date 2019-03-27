Erdoğan, Mitinge Katılmak Üzere Kente Geldi
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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Düzce'ye gelişi DÜZCE - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Düzce'de düzenlenen mitinge katılmak üzere kente geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:42 Kaynak: AA
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