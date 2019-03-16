Erdoğan: "Mızrak Çuvala Sığmıyor"
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da halka hitap etti.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:19 Kaynak: AA
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