Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesine sert tepki: Bu ne ahlaksızlıktır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesine sert tepki: Bu ne ahlaksızlıktır

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul Adayı İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi görüşmelerine ilişkin görüntülere dikkat çekerek, "Bu ne densizliktir. Bu ne ahlaksızlıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi Taksim'de yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "TV programında önce soruları CHP adayına veriyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne densizliktir, bu ne ahlaksızlıktır. " dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi;

KÜÇÜKKAYA'YA SERT SÖZLER

Yayın moderatörüyle CHP'nin adayı bir otelde yayın öncesi bir araya geliyor. TV programında önce soruları CHP adayına veriyorsun.Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne densizliktir, bu ne ahlaksızlıktır.

Moderatörlük yapacaksın, bir televizyon programına çıkacaksınız ve bu televizyon programından önce soruları kalkıyorsun CHP'nin adayına veriyorsun.

"PROGRAM BOYUNCA YALAN SÖYLEDİ"

Hakaretlerle gündeme gelen CHP adayı o koltuğa oturduğunda neler yapar? Allah o adaydan İstanbul'u korusun.

CHP adayı bu program boyunca ardı ardına çok yalan söyledi. Söylediği yalanla ve aklınca çevirdiği dolaplarla İstanbul'la dalga geçmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesine sert tepki: Bu ne ahlaksızlıktır
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:15 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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