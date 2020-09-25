Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:54 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile görüştü - Son Dakika