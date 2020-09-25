Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile görüştü

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Moldova, Beyza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:54 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile görüştü - Son Dakika


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