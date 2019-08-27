Son Dakika Haberleri: Erdoğan Moskova yolcusu: Gündem İdlib'deki son gelişmeler
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Erdoğan Moskova yolcusu: Gündem İdlib'deki son gelişmeler

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki son gelişmeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere bugün Moskova’ya gidiyor.

Erdoğan Moskova yolcusu: Gündem İdlib'deki son gelişmeler, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidiyor.


Görüşmede Suriye'de Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib bölgesindeki son saldırıları, Türk ordusunun bu bölgedeki varlığı ve sınır güvenliği öncelikle gündeme gelecek.

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Recep Tayyip Erdoğan, Moskova, Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:45 
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