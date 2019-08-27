Erdoğan Moskova yolcusu: Gündem İdlib'deki son gelişmeler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki son gelişmeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere bugün Moskova’ya gidiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidiyor.
Görüşmede Suriye'de Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib bölgesindeki son saldırıları, Türk ordusunun bu bölgedeki varlığı ve sınır güvenliği öncelikle gündeme gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:45
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