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Erdoğan: "Mücadeleden geri kaçarsak, birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük...
6 saat önce
Erdoğan: "Mücadeleden geri kaçarsak, birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:45 Kaynak: AA
Erdoğan: "Mücadeleden geri kaçarsak, birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz."
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