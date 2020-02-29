Erdoğan: "Mücadeleden geri kaçarsak, birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Mücadeleden geri kaçarsak, birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük... - Son Dakika

Erdoğan: "Mücadeleden geri kaçarsak, birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük...

6 saat önce

Erdoğan: "Mücadeleden geri kaçarsak, birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Mücadeleden geri kaçarsak, birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:45 Kaynak: AA
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