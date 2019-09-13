Erdoğan: Mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili, "Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır." dedi.