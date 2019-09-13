Erdoğan: Mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili, "Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili, "Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:20
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