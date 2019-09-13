Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz
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Erdoğan: Mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili, "Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz.

Erdoğan: Mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili, "Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:20 
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