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Erdoğan: "(Muhalefet) Eğer ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa milletimiz vakti saati geldiğinde...
6 saat önce
Erdoğan: "(Muhalefet) Eğer ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa milletimiz vakti saati geldiğinde bunun da cevabını onlara verir."
Erdoğan: "(Muhalefet) Eğer ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa milletimiz vakti saati geldiğinde bunun da cevabını onlara verir."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:26 Kaynak: AA
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