Erdoğan: "Muhalefet Ne Kadar Önemsiz Hale Getirmeye Çalışsa da 31 Mart Ülkemizin En Önemli...
10 dakika önce
Erdoğan: "Muhalefet ne kadar önemsiz hale getirmeye çalışsa da 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir.
Erdoğan: "Muhalefet ne kadar önemsiz hale getirmeye çalışsa da 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir. Bu seçimler siyaset mühendislikleriyle ülkemizi dizayna yeltenenlerle hesaplaşma seçimidir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:12 Kaynak: AA
Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı
Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır
Bakanlık'tan Tatil Rezervasyonu Uyarısı: 30 Gün Öncesine Kadar Feshedebilir, Paranızı Geri Alabilirsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhalefete Yüklendi: Anket Firmalarıyla Seçim Falı Açıyorlar