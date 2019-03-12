Erdoğan: "Muhalefet Ne Kadar Önemsiz Hale Getirmeye Çalışsa da 31 Mart Ülkemizin En Önemli...

Erdoğan: "Muhalefet ne kadar önemsiz hale getirmeye çalışsa da 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir.

Erdoğan: "Muhalefet ne kadar önemsiz hale getirmeye çalışsa da 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir. Bu seçimler siyaset mühendislikleriyle ülkemizi dizayna yeltenenlerle hesaplaşma seçimidir."

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