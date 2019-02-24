Erdoğan: "(Muhalefet Partileri) Her Seçimi Ellerine Yüzlerine Bulaştırıyorlar.
1 saat önce
Erdoğan: "(Muhalefet partileri) Her seçimi ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar.
Erdoğan: "(Muhalefet partileri) Her seçimi ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Aday listelerini dahi zamanında seçim kuruluna teslim edemiyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:40 Kaynak: AA
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