Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Muhalefet Partileri) Her Seçimi Ellerine Yüzlerine Bulaştırıyorlar.

Erdoğan: "(Muhalefet Partileri) Her Seçimi Ellerine Yüzlerine Bulaştırıyorlar.

1 saat önce

Erdoğan: "(Muhalefet partileri) Her seçimi ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Muhalefet partileri) Her seçimi ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Aday listelerini dahi zamanında seçim kuruluna teslim edemiyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:40 Kaynak: AA

Politika
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