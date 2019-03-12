Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Muhalefet Sabah Akşam Bir Başka Anket Firmasıyla Seçim Falı Açarken, Biz Haftanın 7 Günü...

Erdoğan: "Muhalefet Sabah Akşam Bir Başka Anket Firmasıyla Seçim Falı Açarken, Biz Haftanın 7 Günü...

18 dakika önce

Erdoğan: "Muhalefet sabah akşam bir başka anket firmasıyla seçim falı açarken, biz haftanın 7 günü sahadayız, sokaktayız, insanımızın arasındayız"

Erdoğan:
Erdoğan: "Muhalefet sabah akşam bir başka anket firmasıyla seçim falı açarken, biz haftanın 7 günü sahadayız, sokaktayız, insanımızın arasındayız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:05 Kaynak: AA

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