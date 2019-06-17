Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Muhammed Mursi'nin vefatı) Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum"
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Erdoğan: "(Muhammed Mursi'nin vefatı) Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum"

49 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nakkaştepe millet bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nakkaştepe millet bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Erdoğan: (Muhammed Mursi'nin vefatı) Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:19 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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