Erdoğan: "(Muhammed Mursi'nin vefatı) Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum"
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nakkaştepe millet bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:19 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nakkaştepe millet bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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