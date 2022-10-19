Erdoğan: Muhtarlarımızı Aşağılayanlar, İnsanımızı Senelerce Yokluğa, Yoksulluğa ve Yasaklara Mahkum Ettiler - Son Dakika
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Erdoğan: Muhtarlarımızı Aşağılayanlar, İnsanımızı Senelerce Yokluğa, Yoksulluğa ve Yasaklara Mahkum Ettiler

19.10.2022 16:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde, “Muhtarlarımızı aşağılayanlar, ‘Göbeğini kaşıyan adam’ dedikleri insanımızı da senelerce yokluğa, yoksulluğa ve yasaklara mahkum ettiler. 2002’den itibaren, millet iradesini her alanda güçlendirme hamlelerimizle demokrasinin adeta siz uç beyleri olan muhtarlarımızı da biz ihmal etmedik” dedi. Erdoğan, “Ekonomide çarklar dönmeye devam ediyor. İhracatımız her ay rekor kırarak yükselişini sürdürüyor. İstihdamda, 31 milyon ile tarihimizin en iyi seviyesindeyiz. Tarımda bu sene verimli ve bereketli bir sezon geçiriyoruz. Turizmde salgının kayıplarını telafi etmenin ötesine geçtik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde, "Muhtarlarımızı aşağılayanlar, 'Göbeğini kaşıyan adam' dedikleri insanımızı da senelerce yokluğa, yoksulluğa ve yasaklara mahkum ettiler. 2002'den itibaren, millet iradesini her alanda güçlendirme hamlelerimizle demokrasinin adeta siz uç beyleri olan muhtarlarımızı da biz ihmal etmedik" dedi. Erdoğan, "Ekonomide çarklar dönmeye devam ediyor. İhracatımız her ay rekor kırarak yükselişini sürdürüyor. İstihdamda, 31 milyon ile tarihimizin en iyi seviyesindeyiz. Tarımda bu sene verimli ve bereketli bir sezon geçiriyoruz. Turizmde salgının kayıplarını telafi etmenin ötesine geçtik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bugün Ankara'da düzenlenen Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:

"Bartın Amasra'daki kömür madeninde meydana gelen felakette ebediyete uğurladığımız 41 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu arada şu anda Çam Sakura'da yatmakta olan 6 yaralımıza da şifalar diliyorum.

Aldığım resmi rakama göre, şu anda 20 bini aşkın muhtarımız burada.

"İLK KEZ MUHTARLARIMIZ, DERTLERİNİ DEVLETİN ZİRVESİYLE DOĞRUDAN PAYLAŞMA FIRSATI BULDU"

Bana ne diyorlardı? 'Muhtar bile olamaz.' Bu başlığı atanlar, rezili rüsva oldu. Sizler, bu kardeşinizi Cumhurbaşkanı yaptınız. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez muhtarlarımız; dertlerini, sıkıntılarını, beklentilerini devletin zirvesiyle doğrudan paylaşma fırsatı buldu. Sadece muhtarlarımızın değil, ülkemizin her tarafındaki pek çok mahallenin, şehrimizin de sorunlarını çözüme kavuşturduk. Demokrasi piramidinin tabanı ile tavanı arasındaki engeller ortadan kalktıkça bunun kazananı muhtarlarımızla beraber tüm Türkiye oldu. Muhtarlarımızla aramızda tesis ettiğimiz bu güçlü bağ, herhalde daha önce hiçbir siyasetçiye nasip olmamış büyük bir şereftir.

"DAHA ÖNCE MUHTARLARIN YÜZÜNE BAKMAYANLAR, BİRDEN MUHTARLARIMIZI HATIRLADI"

Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne dahi bakmayanlar, bizim toplantılarımızdan sonra birden muhtarlarımızın varlığını hatırladı. Şimdiye kadar hiçbir işinizi görmeyenler, sizin için kıllarını dahi kıpırdatmayanlar, muhtarlarımızı adeta vaat yağmuruna tutmaya başladılar. Ancak her samimiyetsiz işleri gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Laf olsun diye düzenledikleri bir iki salon toplantısının devamını dahi getiremediler. Birkaç toplantıyla rol kapmaya çalışsalar da bizim kardeşliğimizi, dayanışmamızı, aramızdaki muhabbet iklimini asla tesis edemediler.

Zahirde bizi takdir edenler, gönül dilini bilmedikleri, kalpten kalbe giden yolları görmedikleri için ne milletimizle ne muhtarlarımızla samimi bir ilişki kuramıyorlar. Belki şu tabloyu da kıskanacaklar. Belki bizim sevdamızı çekemeyenler olacaktır.

"BİZDEN ÖNCE DEVLETİN KAPISI MUHTARLARIMIZA KAPALIYDI"

Bizden önce devletin de siyasetin de kapıları maalesef muhtarlarımıza kapalı durumdaydı. Muhtarlarımız, çoğu zaman dertlerini anlatacak muhatap bulamaz, bulsa da köyüne ve mahallesine çözümle dönemezdi. O manşeti hatırlayın; 'Muhtar bile olamaz' manşeti. Eski Türkiye'nin muhtara ve muhtarlık makamına bakış açısını gösteren bir utanç vesikasıdır. Muhtarı, dolaysıyla milli iradeyi tahkir eden bu vesayetçi zihniyetin elinde ülkemizin en kıymetli yılları heba olmuştur.

Birileri her türlü imkandan faydalanırken, birileri özgürlüklerini sonuna kadar kullanırken milletimizin kahir ekseriyeti dışlanmış, horlanmıştı. Muhtarlarımızı aşağılayanlar, 'Göbeğini kaşıyan adam' dedikleri insanımızı da senelerce yokluğa, yoksulluğa ve yasaklara mahkum ettiler. 2002'den itibaren, millet iradesini her alanda güçlendirme hamlelerimizle demokrasinin adeta siz uç beyleri olan muhtarlarımızı da biz ihmal etmedik.

"KADIN MUHTALARIMIZIN DOĞUM VE ANALIK İZİNLERİYLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMENİN SON AŞAMASINDAYIZ"

Talep eden tüm kadın muhtarlarımızın muhtarlık hizmet binalarını kameralı güvenlik sistemleriyle donatıyoruz. Bazı yeni müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarında son aşamaya geldik. Yakında hazırladığımız teklifi Meclis'in takdirine sunacağız. Bu düzenlemenin hayatı geçmesiyle birlikte, kadın muhtarlarımızın yanı sıra tüm muhtarlarımızın izin, hastalık gibi durumlarda görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek. İçişleri Bakanlığı'mız ve YÖK arasında yapılacak protokolle siz muhtarlarımıza yönelik Muhtar Akademisi projemizi hayata geçiyoruz.

"MUHTARLIK BİNALARININ ELEKTRİK FATURALARI KONUT TARİFESİNDEN DÜZENLENECEK"

Afet sonrası gelen ayni yardımların dağıtımında muhtarların kullanıma yönelik bir modül daha geliştirdik. Tüm bunlarla birlikte muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari abone tarifesi yerine konut tarifesinden düzenlenmesi uygulamasını da başlatıyoruz.

Türkiye'ye dair hiçbir hedefleri, ülkemizin geleceğine dair hiçbir idealleri olmayanlarla bizim aramızdaki farkı sizler de görüyorsunuz. Daha kendi meselelerine çözüm bulamayanların, ülkenin ve milletin dertlerine derman olacak teklifler getirmelerini zaten beklemiyoruz. Biz, dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu fırtınalı dönemde, 85 milyonunun huzuru, esenliği ve refahı için çalışacak, koşturacak, içeride ve dışarıda milletimizin hakkını kararlılıkla savunacağız. Son 20 yıldır olduğu gibi, 2023'e giden süreçte de icazeti aziz milletimizin tertemiz iradesinde arayacağız. Kimsenin karşısında el pençe divan durmayacak, insanımızın başını yere eğdirmeyecek, onurunu hiç kimseye, hiçbir ülkeye çiğnetmeyeceğiz. Bunu da yine siz muhtarlarımızla birlikte omuz omuza gerçekleştireceğiz.

"AVRUPA DOĞAL GAZI BİZDEN ALACAK"

Tüm dünyayı kasıp kavuran küresel ekonomik krizin gelişmiş ülkeler dahil herkesi derinden sarstığı kritik dönemde bu birlikteliğimiz çok daha önemli hale geliyor. Yaklaşan kış mevsimiyle beraber, gıda ve enerji sıkıntısının gelişmiş ülkelerde çok daha ciddi etkileri olacağı görülüyor. Hepsi 'Acaba bizim doğal gaz sorunumuz ne olacak' diye ağlarken bizim böyle bir sorunumuz yok. Bizler, vaktinde yaptığımız anlaşmalarla, attığımız diplomatik adımlarla nispeten çok daha rahat durumdayız.

Sayın Putin açıklama yaptı. Ne dedi? 'Türkiye'yi doğal gaz dağıtım merkezi yapacağız' dedi. Yani Avrupa, doğal gazı bizden alacak. Bu, öyle durup dururken olmuyor. Bu, aramızdaki diplomasi ile oluyor. Bölgemizdeki savaşa ve istikrarsızlıklara rağmen bunun emarelerini birçok alanda görüyoruz. Ekonomide çarklar dönmeye devam ediyor. İhracatımız her ay rekor kırarak yükselişini sürdürüyor. İstihdamda, 31 milyon ile tarihimizin en iyi seviyesindeyiz. Tarımda bu sene verimli ve bereketli bir sezon geçiriyoruz. Turizmde salgının kayıplarını telafi etmenin ötesine geçtik. Otellerimizin doluluk oranları, şu aylarda bile yaz mevsimini aratmıyor.

"HER ALANDA VATANDAŞIMIZA SAHİP ÇIKIYOR, YÜKLERİNİ HAFİFLETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Ücretlerdeki artışlar da tarımda açıkladığımız yüksek alım fiyatlarına, sosyal destek paketlerimize varıncaya kadar her alanda vatandaşlarımıza sahip çıkıyor, yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Bundan sonra devletimizin imkanlarını milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz."

Erdoğan, konuşmasının ardından canlı bağlantıyla 100 muhtar hizmet binasının temelini attı.

Kaynak: ANKA
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