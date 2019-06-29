Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Mülteciler konusu) Türkiye'nin yardım ve hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası...
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Erdoğan: "(Mülteciler konusu) Türkiye'nin yardım ve hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası...

54 dakika önce

Erdoğan: "(Mülteciler konusu) Türkiye'nin yardım ve hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası toplumun yük paylaşması gerektiğini ifade ettik."

Erdoğan:
Erdoğan: "(Mülteciler konusu) Türkiye'nin yardım ve hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası toplumun yük paylaşması gerektiğini ifade ettik."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:09 Kaynak: AA
türkiye, er, Politika
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