Erdoğan: "(Mülteciler konusu) Türkiye'nin yardım ve hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası...
54 dakika önce
Erdoğan: "(Mülteciler konusu) Türkiye'nin yardım ve hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası toplumun yük paylaşması gerektiğini ifade ettik."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:09 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Mülteciler konusu) Türkiye
'nin yardım ve hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası toplumun yük paylaşması gerektiğini ifade ettik."
ABD'li oyuncu Steven Seagal Türkiye'de
Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup oldu
MUŞ Telefonla görüşmek için tepelere ve direklere çıkıyorlar
Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok