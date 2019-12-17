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Erdoğan: "(Mülteciler) Vicdanları yaralayan bu sorunun sürdürülebilir şekilde çözülmesi ancak...
6 saat önce
Erdoğan: "(Mülteciler) Vicdanları yaralayan bu sorunun sürdürülebilir şekilde çözülmesi ancak küresel düzeyde atılacak adımlara bağlıdır.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:28 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Mülteciler) Vicdanları yaralayan bu sorunun sürdürülebilir şekilde çözülmesi ancak küresel düzeyde atılacak adımlara bağlıdır."
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