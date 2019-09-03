Erdoğan: "Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz ama buralarda (Suriye)...
5 saat önce
Erdoğan: "Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz ama buralarda (Suriye) özellikle bir güvenli bölge ihdasına yadımcı olabilirsek, bunu başarabilirsek ne mutlu bize."
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:10 Kaynak: AA
Erdoğan: "Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz ama buralarda (Suriye) özellikle bir güvenli bölge ihdasına yadımcı olabilirsek, bunu başarabilirsek ne mutlu bize."
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