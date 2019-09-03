Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz ama buralarda (Suriye)...
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Erdoğan: "Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz ama buralarda (Suriye)...

5 saat önce

Erdoğan: "Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz ama buralarda (Suriye) özellikle bir güvenli bölge ihdasına yadımcı olabilirsek, bunu başarabilirsek ne mutlu bize."

Erdoğan:

Erdoğan: "Mültecilere kapımızı kapamak suretiyle kovmak durumunda değiliz ama buralarda (Suriye) özellikle bir güvenli bölge ihdasına yadımcı olabilirsek, bunu başarabilirsek ne mutlu bize."

Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:10 Kaynak: AA
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