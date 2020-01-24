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Erdoğan: "(Mültecilere yardım) AB'nin 6 milyar avro destek sözü vardı, 3 milyar avro bile...
6 saat önce
Erdoğan: "(Mültecilere yardım) AB'nin 6 milyar avro destek sözü vardı, 3 milyar avro bile uluslararası STK'lara verilmiş değil. Bizim harcamamız 40 milyar doları geçmiş durumda.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:40 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Mültecilere yardım) AB'nin 6 milyar avro destek sözü vardı, 3 milyar avro bile uluslararası STK'lara verilmiş değil. Bizim harcamamız 40 milyar doları geçmiş durumda."
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