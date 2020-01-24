Erdoğan: "(Mültecilere yardım) AB'nin 6 milyar avro destek sözü vardı, 3 milyar avro bile... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Mültecilere yardım) AB'nin 6 milyar avro destek sözü vardı, 3 milyar avro bile... - Son Dakika

Erdoğan: "(Mültecilere yardım) AB'nin 6 milyar avro destek sözü vardı, 3 milyar avro bile...

6 saat önce

Erdoğan: "(Mültecilere yardım) AB'nin 6 milyar avro destek sözü vardı, 3 milyar avro bile uluslararası STK'lara verilmiş değil. Bizim harcamamız 40 milyar doları geçmiş durumda.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Mültecilere yardım) AB'nin 6 milyar avro destek sözü vardı, 3 milyar avro bile uluslararası STK'lara verilmiş değil. Bizim harcamamız 40 milyar doları geçmiş durumda."

Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:40 Kaynak: AA
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