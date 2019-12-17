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Erdoğan: "Mültecileri kendi topraklarında tutacak, ülkemizde olanları da tekrar vatanlarına...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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