Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Münbiç) Bizim derdimiz, bu toprakları sahiplerine teslim etmektir.
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Münbiç) Bizim derdimiz, bu toprakları sahiplerine teslim etmektir.

Erdoğan: "(Münbiç) Bizim derdimiz, bu toprakları sahiplerine teslim etmektir.

35 dakika önce

Erdoğan: "(Münbiç) Bizim derdimiz, bu toprakları sahiplerine teslim etmektir.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Münbiç) Bizim derdimiz, bu toprakları sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu istiyoruz. Yoksa, 'Bize bunu verin' diye bir derdimiz yok."

Münbiç, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:39 Kaynak: AA
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