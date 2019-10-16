Erdoğan: "(Münbiç) Bizim derdimiz, bu toprakları sahiplerine teslim etmektir.
35 dakika önce
Erdoğan: "(Münbiç) Bizim derdimiz, bu toprakları sahiplerine teslim etmektir.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:39 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Münbiç) Bizim derdimiz, bu toprakları sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu istiyoruz. Yoksa, 'Bize bunu verin' diye bir derdimiz yok."
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