- Erdoğan "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir"
44 dakika önce
- Erdoğan "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir"OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:45 Kaynak: İHA
- Erdoğan "Münbiç
işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir"
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir" dedi.
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