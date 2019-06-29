Son Dakika Haberleri: - Erdoğan "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir"
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- Erdoğan "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir"

44 dakika önce

- Erdoğan "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir"OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir" dedi.

- Erdoğan "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir"
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir" dedi.
- Erdoğan Münbiç işgalcilerden kurtulup, sahiplerine teslim edilmelidir
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:45 Kaynak: İHA
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