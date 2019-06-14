Erdoğan: "Münbiç'le alakalı stratejik ortağımız ABD sözünde durmadı ve orada beklenenler olmadı ama...
4 saat önce
Erdoğan: "Münbiç'le alakalı stratejik ortağımız ABD sözünde durmadı ve orada beklenenler olmadı ama beklenenlerin olması bizim oradan elimizi, eteğimizi çekmek anlamına gelmez. Bütün planlamalarımızı aynı şekilde koruyoruz ve bunu yine aynen devam ettireceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:58 Kaynak: AA
Erdoğan: " Münbiç
'le alakalı stratejik ortağımız ABD sözünde durmadı ve orada beklenenler olmadı ama beklenenlerin olması bizim oradan elimizi, eteğimizi çekmek anlamına gelmez. Bütün planlamalarımızı aynı şekilde koruyoruz ve bunu yine aynen devam ettireceğiz."
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