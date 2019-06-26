Erdoğan: "Münbiç'te işin takipçisiyiz, verilen sözü tutmaları gerekiyor.
26 dakika önce
Erdoğan: "Münbiç'te işin takipçisiyiz, verilen sözü tutmaları gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:39 Kaynak: AA
Erdoğan: " Münbiç
'te işin takipçisiyiz, verilen sözü tutmaları gerekiyor. Münbiç yüzde 90'a yakın Araplara aittir."
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