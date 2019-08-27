Erdoğan: " Münbiç 'teki terör örgütünün, Kobani ve doğuya doğru bölgeyi terk etmesini, güvenli bölge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz."

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Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyor

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