Erdoğan: "Münbiç ve Tel Rıfat ile Fırat'ın Doğusundaki Yerleri Teröristlerden Arındırdığımızda...
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Erdoğan: "Münbiç ve Tel Rıfat ile Fırat'ın doğusundaki yerleri teröristlerden arındırdığımızda milyonlara varan Suriyeli, evine dönme imkanı bulacak.
Erdoğan: "Münbiç
ve Tel Rıfat ile Fırat
'ın doğusundaki yerleri teröristlerden arındırdığımızda milyonlara varan Suriyeli, evine dönme imkanı bulacak."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:34 Kaynak: AA
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