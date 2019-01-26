Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Münbiç ve Tel Rıfat ile Fırat'ın Doğusundaki Yerleri Teröristlerden Arındırdığımızda...

Erdoğan: "Münbiç ve Tel Rıfat ile Fırat'ın Doğusundaki Yerleri Teröristlerden Arındırdığımızda...

43 dakika önce

Erdoğan: "Münbiç ve Tel Rıfat ile Fırat'ın doğusundaki yerleri teröristlerden arındırdığımızda milyonlara varan Suriyeli, evine dönme imkanı bulacak.

Erdoğan:
Erdoğan: "Münbiç ve Tel Rıfat ile Fırat'ın doğusundaki yerleri teröristlerden arındırdığımızda milyonlara varan Suriyeli, evine dönme imkanı bulacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:34 Kaynak: AA

Fırat, Münbiç, Politika
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