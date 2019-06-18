Erdoğan, Mursi için gıyabi cenaze namazına katıldı (2)
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- Genel görüntüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Gıyabi cenaze namazı için saf tutulması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camisi'nde Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi için kılınan gıyabi...
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:20 Kaynak: AA
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
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