Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Mursi için gıyabi cenaze namazına katıldı (2)
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Erdoğan, Mursi için gıyabi cenaze namazına katıldı (2)

43 dakika önce

- Genel görüntüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Gıyabi cenaze namazı için saf tutulması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camisi'nde Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi için kılınan gıyabi...

- Genel görüntüler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması
Gıyabi cenaze namazı için saf tutulması
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camisi'nde Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.
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Erdoğan, Mursi için gıyabi cenaze namazına katıldı (2)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:20 Kaynak: AA
Mısır, Ali Erbaş, Muhammed Mursi, Güncel
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