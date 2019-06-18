Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak
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Erdoğan, Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacağını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün vefat haberini aldığımız Muhammed Mursi için bugün İstanbul Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak. Ben de Şehit Mursi kardeşimin gıyabi cenaze namazına iştirak edeceğim." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:19 Kaynak: AA
Fatih, Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Mursi, Güncel
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