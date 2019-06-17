Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir...
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Erdoğan: "Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir...

15 dakika önce

Erdoğan: "Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir,tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır"

Erdoğan:
Erdoğan: "Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir,tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır"
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:17 Kaynak: AA
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