Erdoğan: "Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir...
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Erdoğan: "Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir,tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır"
Erdoğan: "Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir,tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır"
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:17 Kaynak: AA
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