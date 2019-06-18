Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin
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Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimine 5 gün kala yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak "Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi'deki toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Bakanlarımız tarafından yapılan gençlik merkezi, gençlik ve sanat merkezi ile 9 ayrı merkezi resmen bugün açıyoruz.Bu katılım bir şeyi gösteriyor; biz aşk ile yürüyen yorulmaz dedik, yorulmadık. İlçemizde çok daha büyük hizmetlere yatırımlara hep birlikte imza atacağız.

Bugün bir konuyu daha sizinle paylaşacağım. Esaretten şehadete yürüyen Mısır halkının seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diyorum. 6 yıl sonra mahkemede şehadete yürüdü. Mısır halkına başsağlığı diliyorum. Batı dünyasını esefle kınıyorum. Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bizi Mursi'yi hatırlatanlar var diğer tarafta adalete yürüyenler var. Bunun için bu 5 gün çok önemli. Pazar akşamı inşallah zaferle müşerref olacağız. Ve ben şunu diyorum zalimler için yaşasın cehennem.

"DÜRÜST OL, SİYASETE DÜRÜSTLÜK YAKIŞIR"

Ordu valimize 'İt' diyor, 'İt' demedim diyor, basitleşme dedim diyor. Dürüst ol, dürüst. Siyasete dürüstlük yakışır. Biz İstanbul'umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz. Kapı kapı dolaşacağız. Telefonlarımız susmayacak. 31 Mart seçimlerinin İstanbul'daki galibi hiç şüpheniz olmasın Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir.

Beyefendi alınmış. Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum: 'Çaldılar' ifadesi hukuki değildir ama siyasidir. Biz siyasiler birileri bir şeyi çaldıysa çaldı deriz. Hukuk ifadesi usulsüzlüktür. Burada hem usulsüzlük var hem yolsuzluk var. Müsaade edin de bunu söyleyelim. Seçimlerin yenilenmesi kararı hukuki bir sürecin ürünüdür. Biz bağırıp çağırmadık, YSK'ya çete demedik. Bizim edebimizde böyle bir şey yok.

"SEÇİMDEN SONRA BUNUN HESABINI VERECEK"

Valimize 'it' dedi, seçimden sonra bunun hesabını vereceksin. Bunun yanıdakiler benim polislerime şerefsiz dedi. Biz ne valimize it dedirtiriz, ne de polisimize şerefsiz dedirtiriz. Utanmıyor mısın ya, bunların hesabını soracağız. Herkes yerini haddini bilecek. "

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:26 Kaynak: AA
er, Politika, Güncel
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