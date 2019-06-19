Son Dakika Haberleri: Erdoğan Mursi'nin Gıyabında Kılınan Namaza Katıldı: Normal Bir Ölüm Olduğuna İnancım Yok
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Erdoğan Mursi'nin Gıyabında Kılınan Namaza Katıldı: Normal Bir Ölüm Olduğuna İnancım Yok

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Erdoğan, namazının ardından yaptığı konuşmada "Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok" dedi.
Erdoğan Mursi'nin Gıyabında Kılınan Namaza Katıldı: Normal Bir Ölüm Olduğuna İnancım Yok
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:01 
Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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