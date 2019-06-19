Erdoğan Mursi'nin Gıyabında Kılınan Namaza Katıldı: Normal Bir Ölüm Olduğuna İnancım Yok
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Mısır
'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi
için Fatih
Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Erdoğan, namazının ardından yaptığı konuşmada "Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok" dedi.
Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil
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