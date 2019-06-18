Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Mursi'nin sonunu hatırlatanların bugün aynı çirkinliği sergiliyor olmaları, önümüzdeki...
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Erdoğan: "Mursi'nin sonunu hatırlatanların bugün aynı çirkinliği sergiliyor olmaları, önümüzdeki...

24 dakika önce

Erdoğan: "Mursi'nin sonunu hatırlatanların bugün aynı çirkinliği sergiliyor olmaları, önümüzdeki kirli zihniyetin varlığını sürdürdüğünü işaret ediyor"

Erdoğan:
Erdoğan: "Mursi'nin sonunu hatırlatanların bugün aynı çirkinliği sergiliyor olmaları, önümüzdeki kirli zihniyetin varlığını sürdürdüğünü işaret ediyor"
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:28 Kaynak: AA
er, Güncel
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