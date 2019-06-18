Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok"
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Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok"

32 dakika önce

- Genel görüntüler Gıyabi cenaze namazının kılınması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camisi'nde Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Erdoğan:
- Genel görüntüler
Gıyabi cenaze namazının kılınması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camisi'nde Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:20 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mısır, Güncel
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