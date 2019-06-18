Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok"
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- Genel görüntüler Gıyabi cenaze namazının kılınması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camisi'nde Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:20 Kaynak: AA
- Genel görüntüler
Gıyabi cenaze namazının kılınması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih
Camisi'nde Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve hayatını kaybeden Muhammed Mursi
için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.
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