Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bununla ilgili süreci takip edeceğiz.
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Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bununla ilgili süreci takip edeceğiz.

10 dakika önce

Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bununla ilgili süreci takip edeceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:58 Kaynak: AA
Mısır, Güncel
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