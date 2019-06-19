Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bununla ilgili süreci takip edeceğiz.
10 dakika önce
Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bununla ilgili süreci takip edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:58 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır
'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız."
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