Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir, hatta onları öldürmek...
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Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir, hatta onları öldürmek suretiyle şehadete yürümesine vesile olabilirler.
Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir, hatta onları öldürmek suretiyle şehadete yürümesine vesile olabilirler. Fakat verdikleri mücadelenin izzetine asla halel getiremezler."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:19 Kaynak: AA
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