Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir, hatta onları öldürmek...
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir, hatta onları öldürmek...

13 dakika önce

Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir, hatta onları öldürmek suretiyle şehadete yürümesine vesile olabilirler.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir, hatta onları öldürmek suretiyle şehadete yürümesine vesile olabilirler. Fakat verdikleri mücadelenin izzetine asla halel getiremezler."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:19 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mursi'nin ölümü sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız Galatasaray, Wesley Sneijder'i istemedi! Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi zehirlenmiş olabilir!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 21:32:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir, hatta onları öldürmek...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]