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Erdoğan: "Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret...
6 saat önce
Erdoğan: "Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel Edebiyat Ödülü verildi"
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel Edebiyat Ödülü verildi"
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