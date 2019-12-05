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Erdoğan: "Müslüman terörist olmaz ve İslam'dan terörist çıkmaz.Birilerinin ısrarla gündemde tutmaya...
6 saat önce
Erdoğan: "Müslüman terörist olmaz ve İslam'dan terörist çıkmaz.Birilerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı 'İslami terör' yaftasını kabul etmiyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "Müslüman terörist olmaz ve İslam'dan terörist çıkmaz.Birilerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı 'İslami terör' yaftasını kabul etmiyoruz"
ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek? Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihini Ocak ayına ertelediği iddia edildi Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti Pentagon'dan "Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmiyoruz" açıklaması