Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Müslüman terörist olmaz ve İslam'dan terörist çıkmaz.Birilerinin ısrarla gündemde tutmaya...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Müslüman terörist olmaz ve İslam'dan terörist çıkmaz.Birilerinin ısrarla gündemde tutmaya... - Son Dakika

Erdoğan: "Müslüman terörist olmaz ve İslam'dan terörist çıkmaz.Birilerinin ısrarla gündemde tutmaya...

6 saat önce

Erdoğan: "Müslüman terörist olmaz ve İslam'dan terörist çıkmaz.Birilerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı 'İslami terör' yaftasını kabul etmiyoruz"

Erdoğan:

Erdoğan: "Müslüman terörist olmaz ve İslam'dan terörist çıkmaz.Birilerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı 'İslami terör' yaftasını kabul etmiyoruz"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:54 Kaynak: AA
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