Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz.' - Son Dakika
Erdoğan: "Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz."
6 saat önce
Erdoğan: "Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz."
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:10 Kaynak: AA
Erdoğan: "Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz."
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu 14 yaşında bir kızın öldürülmesine ilişkin iddianamede şoke eden detaylar İYİ Parti'den "Erken seçimden yana değiliz" açıklaması Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı