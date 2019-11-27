Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz."
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz.' - Son Dakika

Erdoğan: "Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz."

6 saat önce

Erdoğan: "Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz."

Erdoğan:

Erdoğan: "Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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