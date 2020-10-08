Erdoğan: "Müteahhitlerimiz başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıkları gibi, diğer yabancı... - Son Dakika

Erdoğan: "Müteahhitlerimiz başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıkları gibi, diğer yabancı...
08.10.2020 14:55
Erdoğan: "Müteahhitlerimiz başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıkları gibi, diğer yabancı şirketlerin yarım bıraktığı veya tamamlayamadığı işleri de rekor seviyede tamamlayıp teslim ediyor"
Erdoğan: "Müteahhitlerimiz başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıkları gibi, diğer yabancı şirketlerin yarım bıraktığı veya tamamlayamadığı işleri de rekor seviyede tamamlayıp teslim ediyor"
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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