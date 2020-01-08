Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu... - Son Dakika
Erdoğan: "Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu...
6 saat önce
Erdoğan: "Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı."
Son Dakika Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor ABD'den İran'daki uçak kazasına ilişkin taziye mesajı Davutoğlu'ndan 17-25 Aralık açıklaması: 3 bakanı yüce divan için ikna ettim, Tayyip Bey 'yapmayın' dedi Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu