Erdoğan: "Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri... - Son Dakika

Erdoğan: "Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri...

6 saat önce

Erdoğan: "Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri sürmeden sergilemelidir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri sürmeden sergilemelidir."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle ertelendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 02:11:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]