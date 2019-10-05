Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız...
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Erdoğan: "Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız...

20 dakika önce

Erdoğan: "Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bunu açıklayın?

Erdoğan:

Erdoğan: "Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bunu açıklayın?"

PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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