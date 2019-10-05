Erdoğan: "Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız...
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Erdoğan: "Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bunu açıklayın?
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:56 Kaynak: AA
Erdoğan: "Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bunu açıklayın?"
Çatıda yuva yapan arılar, ev halkında büyük paniğe neden oldu Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu