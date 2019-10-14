Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Müttefiklerimizin türlü ayak oyunlarına şahit olduk
Son Dakika Ekonomi Erdoğan: Müttefiklerimizin türlü ayak oyunlarına şahit olduk

Erdoğan: Müttefiklerimizin türlü ayak oyunlarına şahit olduk

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda, tutarsızlığa maruz kalmadığını söyledi.

Erdoğan: Müttefiklerimizin türlü ayak oyunlarına şahit olduk, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda, tutarsızlığa maruz kalmadığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:42 
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