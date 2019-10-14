Erdoğan: Müttefiklerimizin türlü ayak oyunlarına şahit olduk
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda, tutarsızlığa maruz kalmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda, tutarsızlığa maruz kalmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:42
ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamaya hazırız Erdoğan, Arap dünyasına resti çekti: Alsanız ne yazar almasanız ne Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi Makrobat sistemiyle traktörler yüzde 75 eğimde bile rahatlıkla çalışıyor