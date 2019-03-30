Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Müze Statüsünü Ayasofya Yeni Kazanmıştır.

Erdoğan: "Müze Statüsünü Ayasofya Yeni Kazanmıştır.

1 saat önce

Erdoğan: "Müze statüsünü Ayasofya yeni kazanmıştır.

Erdoğan:
Erdoğan: "Müze statüsünü Ayasofya yeni kazanmıştır. Çok eski değil. Önce bir defa Ayasofya'yı o asli künyesine sokmamız lazım. Nedir? Camidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:29 Kaynak: AA

Ayasofya, Güncel
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