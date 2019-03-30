Erdoğan: "Müze Statüsünü Ayasofya Yeni Kazanmıştır.
1 saat önce
Erdoğan: "Müze statüsünü Ayasofya yeni kazanmıştır.
Erdoğan: "Müze statüsünü Ayasofya
yeni kazanmıştır. Çok eski değil. Önce bir defa Ayasofya'yı o asli künyesine sokmamız lazım. Nedir? Camidir."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:29 Kaynak: AA
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