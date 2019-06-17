Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:59 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın vatandaşlarla sohbet etmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi.
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