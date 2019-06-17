Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi
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Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi.
Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:59 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Millet Bahçeleri, Güncel
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