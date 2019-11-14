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Erdoğan: "Nasıl Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizle münasebetlerimiz gayet iyiyse, Kuzey...
7 saat önce
Erdoğan: "Nasıl Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizle münasebetlerimiz gayet iyiyse, Kuzey Suriye'deki Kürt kardeşlerimizle de bir sorunumuz yok."
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:48 Kaynak: AA
Erdoğan: "Nasıl Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizle münasebetlerimiz gayet iyiyse, Kuzey Suriye'deki Kürt kardeşlerimizle de bir sorunumuz yok."
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