Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Nasıl Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizle münasebetlerimiz gayet iyiyse, Kuzey...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Nasıl Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizle münasebetlerimiz gayet iyiyse, Kuzey... - Son Dakika

Erdoğan: "Nasıl Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizle münasebetlerimiz gayet iyiyse, Kuzey...

7 saat önce

Erdoğan: "Nasıl Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizle münasebetlerimiz gayet iyiyse, Kuzey Suriye'deki Kürt kardeşlerimizle de bir sorunumuz yok."

Erdoğan:

Erdoğan: "Nasıl Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizle münasebetlerimiz gayet iyiyse, Kuzey Suriye'deki Kürt kardeşlerimizle de bir sorunumuz yok."

Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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