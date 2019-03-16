Erdoğan: "Nasıl Oluyor da Dünyanın Öteki Ucundaki Bir Katil, Müslümanlarla ve Türklerle İlgili...
1 saat önce
Erdoğan: "Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor?
Erdoğan: "Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor?"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:58 Kaynak: AA
Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü
Üsküdar'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu
AK Partili Mustafa Göktaş'tan Skandal Sözler: Oy Verin, Cennetin Anahtarı Cebinize Girsin
Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi