Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Nasıl Oluyor da Dünyanın Öteki Ucundaki Bir Katil, Müslümanlarla ve Türklerle İlgili...

Erdoğan: "Nasıl Oluyor da Dünyanın Öteki Ucundaki Bir Katil, Müslümanlarla ve Türklerle İlgili...

1 saat önce

Erdoğan: "Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor?

Erdoğan:
Erdoğan: "Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:58 Kaynak: AA

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