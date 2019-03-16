Erdoğan: "Nasıl Oluyor da Dünyanın Öteki Ucundaki Bir Katil, Müslümanlarla ve Türklerle İlgili...

Erdoğan: "Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor?

Erdoğan: "Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor?"

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