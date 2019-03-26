Erdoğan: "Nasıl Oluyor da Hiçbir Zaman Bir Araya Gelmeyecek Siyasi Partiler Şimdi Bir Araya Geliyor?
7 dakika önce
Erdoğan: "Nasıl oluyor da hiçbir zaman bir araya gelmeyecek siyasi partiler şimdi bir araya geliyor?
Erdoğan: "Nasıl oluyor da hiçbir zaman bir araya gelmeyecek siyasi partiler şimdi bir araya geliyor?"
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:38 Kaynak: AA
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