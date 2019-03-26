Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Nasıl Oluyor da Hiçbir Zaman Bir Araya Gelmeyecek Siyasi Partiler Şimdi Bir Araya Geliyor?

Erdoğan: "Nasıl Oluyor da Hiçbir Zaman Bir Araya Gelmeyecek Siyasi Partiler Şimdi Bir Araya Geliyor?

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL (AA) Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Trabzonlular Gecesi programında konuştu.

Erdoğan:
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL (AA) Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Trabzonlular Gecesi programında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:04 Kaynak: AA

Sinan Erdem, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirspor'a Reklam Panosu Jesti ABD'den Türkiye'ye F-35 Teslimatına Şartlı Onay: Patriotları Almasına İhtiyacımız Var ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 00:32:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Nasıl Oluyor da Hiçbir Zaman Bir Araya Gelmeyecek Siyasi Partiler Şimdi Bir Araya Geliyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]