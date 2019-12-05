Erdoğan: "(NATO) Biz nasıl ittifakın güvenlik tehditlerini ciddiye alıyorsak bütün müttefiklerin de...

Erdoğan: "(NATO) Biz nasıl ittifakın güvenlik tehditlerini ciddiye alıyorsak bütün müttefiklerin de bizim güvenlik kaygılarımızı ciddiye alması gerek"

Erdoğan: "(NATO) Biz nasıl ittifakın güvenlik tehditlerini ciddiye alıyorsak bütün müttefiklerin de bizim güvenlik kaygılarımızı ciddiye alması gerek"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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