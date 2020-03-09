Erdoğan: "NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar... - Son Dakika

Erdoğan: "NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar...

6 saat önce

Erdoğan: "NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir.

Erdoğan:

Erdoğan: "NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir."

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:56 Kaynak: AA
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