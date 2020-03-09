Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika

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Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:12 Kaynak: DHA
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